ИА "Ореанда-Новости" Военнослужащие впервые провели в Абхазии экологическую акцию под названием «Чистый берег». Военные убрали мусор с черноморского побережья.

В акции принимали участие солдаты российской военной базы Южного военного округа. Такая масштабная уборка морского берега проводится ими впервые. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Южного военного округа, экологический десант убрал мусор на участке, протяжённость которого составила более трёх километров. Солдаты вооружились перчатками, мусорными мешками и прочим инвентарём. Весь собранный мусор упаковывают в мешки и перевозят в специально оборудованные места. Отметим, что перерабатывается мусор в соответствии со всеми действующими экологическими требованиями. Территория, убранная военными, является прибрежными полигонами для боевой подготовки. Это Гудаутский, Очамчырский и Гулрыпшский района Республики Абхазия, уточнили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что солдаты Южного военного округа в течение всего летнего сезона проводили субботники на вышеуказанных прибрежных территориях. Эти места предназначены для отдыха военных со своими семьями. Особенно здесь можно выделить территорию военной базы, расположенной в Гудауте. В субботниках принимают участие и члены семей военнослужащих.

Акцию «Чистый берег» было решено приурочить празднованию сегодня Международного дня Чёрного моря. В этот день в 1996 году шесть стран подписали Стратегический план действий по спасению Чёрного моря. Эта дата и стала празднованием дня Чёрного моря.