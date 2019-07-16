ИА «Ореанда-Новости». Как сообщают СМИ, Министерство обороны РФ намерено наказывать военнослужащих за чрезмерную «болтливость» в Интернете.

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении. Также грубым дисциплинарным проступком будет распространение информации о работе органов военного управления, включая данные о дислокации или передислокации.

Во время боевых действий, либо учений военнослужащие лишаться возможности пользоваться любой техникой, с помощью которой можно передавать фото, видео или данные геолокации через интернет.

Проект не будет финансироваться из бюджета.

