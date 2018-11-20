20.11.2018, 16:32
Военный билет заменят пластиковой картой
ИА «Ореанда-Новости». Закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учета приняла сегодня Государственная Дума.
Согласно закону, в электронной карте, которая будет персональной, будут указываться фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и место работы. Кроме того, планируется вносить туда и информацию об образовании.
Законопроект в нижнюю палату парламента внесли члены Совета Федерации. По мнению авторов документа, законопроект призван помочь в переходе на электронный учёт и выдачу справки вместо военного билета.
Отмечается, что кроме вышеперечисленных сведений, карта будет содержать информацию о годности в военной службе, наличие военно-учётных, а также гражданских специальностей, спортивного разряда и прочих данных, которые предусмотрены законом.
При этом депутаты заверили, что у такой карты будет высокая степень защиты. Отмечается также, что выдавать её будут только по согласию гражданина. В Госдуме подчеркнули, что совсем отменять военный билет пока в планах нет.
Ранее стало известно, что к 2020 году планирует перевести работающих россиян на электронные трудовые книжки. Таким образом, сведения о приёме на работу, увольнении и прочих перемещениях гражданина по карьерной лестнице будут не в бумажном варианте, а примут вид специальной отчётности, которую будут передавать в Пенсионный фонд РФ. При этом в эту отчётность не попадёт информацию о благодарностях и наградах сотрудников. А данные об образовании работодатели должны будут вносить в специальный реестр. По мнению авторов идеи, в первый год на электронную версию трудовой книжки перейдут около 30% компаний, в основном из сфере ИТ или финансовой.
Напомним, сейчас в России также выдают электронные больничные листы. Всего с 2017 года было выдано больше трёх миллионов таких документов. В Фонде социального страхования рассказали, что к этой программе подключились около 6 тысяч медицинских организаций, а это уже больше половины от общего количества.
Согласно закону, в электронной карте, которая будет персональной, будут указываться фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и место работы. Кроме того, планируется вносить туда и информацию об образовании.
Законопроект в нижнюю палату парламента внесли члены Совета Федерации. По мнению авторов документа, законопроект призван помочь в переходе на электронный учёт и выдачу справки вместо военного билета.
Отмечается, что кроме вышеперечисленных сведений, карта будет содержать информацию о годности в военной службе, наличие военно-учётных, а также гражданских специальностей, спортивного разряда и прочих данных, которые предусмотрены законом.
При этом депутаты заверили, что у такой карты будет высокая степень защиты. Отмечается также, что выдавать её будут только по согласию гражданина. В Госдуме подчеркнули, что совсем отменять военный билет пока в планах нет.
Ранее стало известно, что к 2020 году планирует перевести работающих россиян на электронные трудовые книжки. Таким образом, сведения о приёме на работу, увольнении и прочих перемещениях гражданина по карьерной лестнице будут не в бумажном варианте, а примут вид специальной отчётности, которую будут передавать в Пенсионный фонд РФ. При этом в эту отчётность не попадёт информацию о благодарностях и наградах сотрудников. А данные об образовании работодатели должны будут вносить в специальный реестр. По мнению авторов идеи, в первый год на электронную версию трудовой книжки перейдут около 30% компаний, в основном из сфере ИТ или финансовой.
Напомним, сейчас в России также выдают электронные больничные листы. Всего с 2017 года было выдано больше трёх миллионов таких документов. В Фонде социального страхования рассказали, что к этой программе подключились около 6 тысяч медицинских организаций, а это уже больше половины от общего количества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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