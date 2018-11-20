Согласно закону, в электронной карте, которая будет персональной, будут указываться фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и место работы. Кроме того, планируется вносить туда и информацию об образовании.Законопроект в нижнюю палату парламента внесли члены Совета Федерации. По мнению авторов документа, законопроект призван помочь в переходе на электронный учёт и выдачу справки вместо военного билета.Отмечается, что кроме вышеперечисленных сведений,При этом депутаты заверили, что у такой карты будет высокая степень защиты. Отмечается также, чтоРанее стало известно, что. При этом в эту отчётность не попадёт информацию о благодарностях и наградах сотрудников. А данные об образовании работодатели должны будут вносить в специальный реестр. По мнению авторов идеи, в первый год на электронную версию трудовой книжки перейдут около 30% компаний, в основном из сфере ИТ или финансовой.Напомним, сейчас в России также выдают электронные больничные листы. Всего с 2017 года было выдано больше трёх миллионов таких документов. В Фонде социального страхования рассказали, что к этой программе подключились около 6 тысяч медицинских организаций, а это уже больше половины от общего количества.