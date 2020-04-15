ИА «Ореанда-Новости». Российский военный эксперт заявил, что в случае атаки на российский НПЗ Украину ждёт «конец государственности». Игорь Коротченко назвал данные угрозы с украинской стороны безответственными и провокационными.

Коротченко отметил, что заявление о возможности ракетного удара по Ростовскому нефтеперерабатывающему заводу свидетельствует о дальнейшей деградации Украины, её политической и интеллектуальной элиты.

Коротченко подчеркнул, что Россия отреагировала бы «безусловно, крайне жёстко». Эксперт добавил, что «это был бы конец Украины как государства».

Ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил о возможности нанесения ракетного удара комплексом реактивного залпового огня «Ольха» по Ростовскому НПЗ.