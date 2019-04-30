ИА «Ореанда-Новости» Советник недавно избранного на пост президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что армия готова нанести удар «там, где его не ожидают». Политик отметил, что Украина стремится стать участником Североатлантического альянса, но и прежде получения членства в военном блоке её армия будет в состоянии ответить на угрозы. «Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями. […] Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете», – сказал Апаршин, добавив, что он намерен держать вооружённые силы в постоянной готовности.

В то же время военный советник главы государства признал, что в сфере обороны страны есть ряд значительных проблем, но они в основном связаны не с армией.