02.02.2020, 09:38
Володин напомнил о мужестве тех, кто защищал Сталинград
ИА «Ореанда-Новости». Вячеслав Володин, работающий в Госдуме, сказал, что силой духа и мужеством защитников Сталинграда был переломлен ход Великой Отечественной войны.
2 февраля в РФ отмечается день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
Российский парламентарий заявил, что Сталинградская битва является одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, унесшим жизни полумиллиона солдат и офицеров СССР.
Вячеславом Володиным было подчёркнуто, что никогда потомки не забудут людей, боровшихся с фашизмом и отдавших свои жизни за независимость и свободу своей страны.
2 февраля в РФ отмечается день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
Российский парламентарий заявил, что Сталинградская битва является одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, унесшим жизни полумиллиона солдат и офицеров СССР.
Вячеславом Володиным было подчёркнуто, что никогда потомки не забудут людей, боровшихся с фашизмом и отдавших свои жизни за независимость и свободу своей страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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