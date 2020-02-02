2 февраля в РФ отмечается день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.Вячеславом Володиным было подчёркнуто, что никогда потомки не забудут людей, боровшихся с фашизмом и отдавших свои жизни за независимость и свободу своей страны.