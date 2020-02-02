ИА «Ореанда-Новости». Вячеслав Володин, работающий в Госдуме, сказал, что силой духа и мужеством защитников Сталинграда был переломлен ход Великой Отечественной войны. 

2 февраля в РФ отмечается день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. 

Российский парламентарий заявил, что Сталинградская битва является одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, унесшим жизни полумиллиона солдат и офицеров СССР. 

Вячеславом Володиным было подчёркнуто, что никогда потомки не забудут людей, боровшихся с фашизмом и отдавших свои жизни за независимость и свободу своей страны.