ИА «Ореанда-Новости». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регионам потребуется около 400 миллиардов рублей для решения проблемы обманутых дольщиков, пишет «Коммерсант».



Володин также отметил, что есть 17 регионов, где этой проблемы не наблюдается.



Федеральный Фонд защиты прав дольщиков направит почти 65 миллиардов рублей на достройку проблемных жилых объектов либо компенсацию покупателям взамен на непостроенные квартиры. Всего же в 2020 году будут решены проблемы 40 тысяч обманутых дольщиков.