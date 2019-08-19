Такое стало возможным благодаря реализации национального проекта под названием «Чистая вода».

Данный проект является составной частью общегосударственной программы «Экология», проводимого на федеральном уровне. По информации, предоставленной заместителем губернатора Вологодской области Антоном Стрижовым, в регионе менее половины населения обеспечены водой, соответствующим нормам для потребления. В процентном соотношении это сорок четыре процента. Проводимые местными властями мероприятия, имеющие инновационный характер, постепенно выравнивают сложившуюся ситуацию. Результатом национального проекта «Чистая вода» станет обеспечение качественной водой свыше шестидесяти процентов населения области в течение ближайших пяти лет. Кроме того, девяносто процентов городского населения также должны будут иметь воду отличного качества в своих домах. Правительство области считает, что показатели будут достигнуты раньше указанного срока, подчеркнул чиновник.

В Вологодской области в настоящее время происходит реконструкция реагентного хозяйства на очистных сооружениях. Этот процесс частично финансируется деньгами из федерального бюджета страны. В течение двух лет сооружения Водоканала города Вологды будут полностью отремонтированы, после чего правительство приступит к другим очистным сооружениям, расположенным на территории Вологодской области. Сейчас в некоторых районах области эта работа уже началась.

Стоит отметить, что пресс-служба правительства Вологодской области подтвердила, что в регионе программа по повышению качества питьевой воды уже утверждены. Сроки программы: 2019 – 2024 годы.