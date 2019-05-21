ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины  Владимир Зеленский допускает возможность проведения  референдума касаемо переговоров  между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава администрации президента Андрей Богдан.

Вопрос о мирных переговорах между странами может быть вынесен на народный референдум для того, чтобы народ смог проголосовать самостоятельно. По словам Богдана, это решение должен принять украинский народ.