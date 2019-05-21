21.05.2019, 22:36
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский намерен вынести на референдум
ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения референдума касаемо переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава администрации президента Андрей Богдан.
Вопрос о мирных переговорах между странами может быть вынесен на народный референдум для того, чтобы народ смог проголосовать самостоятельно. По словам Богдана, это решение должен принять украинский народ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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