Воронежская экс-чиновница, платившая отцу пенсию в 150 тысяч рублей, избежала реального срока
Дело 55-летней экс-чиновницы рассмотрели в особом порядке – без исследования доказательств. Романова полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Полное возмещение ущерба могло стать ключевым фактором в избежании уголовного срока.
При проведении ревизии в ведомстве был обнаружен факт этого мошенничества. Изначально Романова заявила, что она не имеет к документам никакого отношения, её могли подставить. Однако позже свою вину признала и возместила ущерб государству в размере 3,5 миллионов рублей. Мошенница могла получить до 10 лет лишения свободы, но, раскаявшись, у неё появился шанс на условное наказание.
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