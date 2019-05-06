Ей предъявлено обвинение в хищении у государства 3,5 миллионов рублей. Именно такую сумму Романова выплатила своему отцу-пенсионеру за два года. Исходя из результатов судебных материалов, следует, что Романова увеличила ежемесячный доход своего отца на 150 тысяч рублей в виде прибавки к основной пенсии.

Дело 55-летней экс-чиновницы рассмотрели в особом порядке – без исследования доказательств. Романова полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Полное возмещение ущерба могло стать ключевым фактором в избежании уголовного срока.

При проведении ревизии в ведомстве был обнаружен факт этого мошенничества. Изначально Романова заявила, что она не имеет к документам никакого отношения, её могли подставить. Однако позже свою вину признала и возместила ущерб государству в размере 3,5 миллионов рублей. Мошенница могла получить до 10 лет лишения свободы, но, раскаявшись, у неё появился шанс на условное наказание.