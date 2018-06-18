ВОЗ официально признала игроманию болезнью и включила в каталог психических расстройств

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всемирная организация здравоохранения представила миру новую классификацию болезней, которая является международной, её сокращённое название – МКБ-11 (11-я версия). Эту классификацию в мае 2019 года утвердят на Всемирной ассамблее, где будут все страны ВОЗ. По этой классификации есть новые уточнения, например, зависимость от игр включили в психические расстройства. Так чрезмерное увлечение видеоиграми и компьютером, ведущее к зависимости – новый вид болезни, который ранее не был признан. В новой классификации есть указание, что для постановки диагноза «игромания», человек должен целый год наблюдаться. Если за год признаки не исчезают, а зависимость от игр вытесняет другие ценности, такие как семья, общение, учёба, работа или в других областях жизни, тогда только можно говорить о том, что у человека действительно существует некоторое расстройство.

До этого создатели игр и представители этой индустрии выступали против включения игромании в каталог МКБ. Представители федераций и ассоциаций разработчиков игрового ПО из многих стран мира, включая Европу, США и Африку заявляли, что одного научного обоснования не достаточно. А игры не только терапевтически влияют на человека, но и обладают образовательной функцией.

Это не единственная новинка в классификации. Туда включили дисморфофобию. Люди с такой фобией сильно обеспокоены каким-либо дефектом или особенностью своего тела. Есть и ещё расстройство – когда человек не может принять своё тело без увечья или ампутации, при этом человек в целом здоров. В этом случае нарушена целостность восприятия тела. Такие люди могут намеренно калечить себя. Этот синдром иногда называют «расстройство личности инвалида- ампутанта». Им кажется, что какая-то конечность не относится к их телу.

Появился в МКБ новой версии синдром эмоционального выгорания – истощение из-за стресса, связанного с занятостью (работой). Тело истощается психически и физически.

Все страны, входящие в ВОЗ, в мае должны будут рассмотреть 11-ю версию классификации, внести правки и после согласования только принять.



