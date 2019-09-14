ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение о том, что в Танзанию направлена группа специалистов для срочного расследования смерти женщины от неизвестной болезни. Организация запросила необходимые сведения у должностных лиц министерства здравоохранения африканской страны. Об итогах расследования будут уведомлены представители государств – членов ВОЗ.

По данным агентства Reuters, женщина умерла 8 сентября в городе Дар-эс-Салам. Врачи диагностировали у неё симптомы, которые характерны для нескольких заболеваний, в том числе денге или малярии. Такая симптоматика также характерна для лихорадки Эбола, однако установлено, что женщина едва ли когда-либо бывала в пострадавших от этой болезни районах Конго и Уганды и контактировала с инфицированными. Сотрудник Центра США по контролю и профилактике заболеваний заявил журналистам, что у скончавшейся, по всей видимости, не было лихорадки Эбола.

