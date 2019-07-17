ИА «Ореанда-Новости» На официальном интернет-сайте следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области появилось сообщение о возбуждении 17 уголовных дел в отношении исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, двух бывших министров, бывшего первого заместителя министра и других чиновников. Производство ведётся по статьям 159 и 286 Уголовного кодекса РФ (мошенничество и превышение должностных полномочий).

По данным следователей, начиная с 2015 года действующий министр и два его предшественника, превышая свои полномочия, предоставляли средства из регионального бюджета некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» для оплаты услуг, предоставляемых коммерческой организацией «Социальные гарантии». Суммарный ущерб, причинённый бюджету, составил более 47 миллионов рублей.