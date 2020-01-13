13.01.2020, 16:48
Возбуждено дело против полицейских, которые были причастны к делу Голунова
ИА «Ореанда-Новости». Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал, что СКР уведомил его о том, что было возбуждено уголовное дело против полицейских, которые были причастны к его уголовному преследованию, пишет «Интерфакс».
Голунов опубликовал фото постановления - дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Журналист также рассказал, что ранее суд отказал ему в возбуждении этого дела.
Напомним, Голунова задержали в июне по подозрению в продаже наркотиков. Его дело вызвало большой общественный резонанс. Позже его прекратили из-за непричастности Голунова к преступлению. Сам журналист связал своё преследование с профессиональной деятельностью.
Голунов опубликовал фото постановления - дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Журналист также рассказал, что ранее суд отказал ему в возбуждении этого дела.
Напомним, Голунова задержали в июне по подозрению в продаже наркотиков. Его дело вызвало большой общественный резонанс. Позже его прекратили из-за непричастности Голунова к преступлению. Сам журналист связал своё преследование с профессиональной деятельностью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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