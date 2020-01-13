Голунов опубликовал фото постановления - дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Журналист также рассказал, что ранее суд отказал ему в возбуждении этого дела.Напомним, Голунова задержали в июне по подозрению в продаже наркотиков. Его дело вызвало большой общественный резонанс. Позже его прекратили из-за непричастности Голунова к преступлению. Сам журналист связал своё преследование с профессиональной деятельностью.