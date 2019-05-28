28.05.2019, 17:38
Возбуждено уголовное дело на напавшего на школу подростка
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении школьника, который напал с топором на ученицу школы в городе Вольск в Саратовской области, пишет ТАСС.
Дело возбуждено по статье покушение на убийство. В СКР отметили, что будут проверены условия жизни подростка, а также способы его воспитания и качество воспитательной работы в школе.
Напомним, утром стало известно, что ученик 7-го класса пришёл в школу № 4 Вольска с топором и двумя бутылками с коктейлем Молотова. Одну бутылку он бросил в класс, другую зажечь не смог. После этого он напал с топором на ученицу 5-го класса. Девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Дело возбуждено по статье покушение на убийство. В СКР отметили, что будут проверены условия жизни подростка, а также способы его воспитания и качество воспитательной работы в школе.
Напомним, утром стало известно, что ученик 7-го класса пришёл в школу № 4 Вольска с топором и двумя бутылками с коктейлем Молотова. Одну бутылку он бросил в класс, другую зажечь не смог. После этого он напал с топором на ученицу 5-го класса. Девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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