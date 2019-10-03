ИА "Ореанда-Новости". По факту погибшего в колледже в Уфе первокурсника заведено дело.

О возбуждении уголовного дела сообщил следственный комитет РФ по Башкирии.

Инцидент произошел 27 сентября в одном из городских парков. Во время спортивной пробежки 17-летний студент почувствовал себя плохо, а после лишился сознания. Однокурсники молодого человека вызвали бригаду медиков. Однако, несмотря на оказанную помощь, в больнице врачи констатировали смерть студента.

Следственный отдел по Кировскому району города Уфы возбудил дело по статье «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Учебное заведение ждет проверка.