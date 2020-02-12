ИА «Ореанда-Новости». СКР возбудил уголовное дело по факту суицида бывшего сотрудника ФСИН Виктора Свиридова в Чертановском суде столицы, пишет «Интерфакс».



Дело возбудили по статье 293 УК РФ (халатность).



Ранее стало известно, что в здании суда 71-летний Свиридов застрелился после оглашения приговора. Следователи изъяли на месте инцидента наградное оружие, которое принадлежало погибшему.



Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей, которые он требовал от бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова.