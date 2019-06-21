ИА «Ореанда-Новости» Возбуждено уголовное дело по подозрению Аманги Нарузбаева, мэра города Ахтубинска (Астраханская область), в превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что от местной жительницы, действующей в интересах его жены, к главе города поступило заявление о предоставлении дополнительного земельного участка площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина. Нарузбаев был осведомлён о предоставлении земельного участка через публичные торги и заключил соглашение, по которому стоимость участка составила 235 тысяч рублей, притом что его рыночная стоимость составляет около 1,7 миллиона рублей.

В мэрии Ахтубинска сообщили, что Нурузбаев смещён с поста главы администрации. Исполняющим обязанности мэра назначен его заместитель по правовым и юридическим вопросам Николай Ламанов.