ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело в связи с обращением жителей села Варна в Челябинской области президенту Владимиру Путину. Граждане пожаловались на трудности с пересечением железной, которая разделяет территорию села на две части. Сельчане сообщили, что переход через пути не оборудован и им приходится ежедневно «лазить под поезда».

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что специалисты произвели осмотр на месте, а также провели опрос жителей населённого пункта и местных чиновников.

Помимо этого правоохранительное ведомство проводит проверки в связи с более чем десятью обращениями граждан на прямую линию с главой государства.