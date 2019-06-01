ИА «Ореанда-Новости» . При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске от осколочных ранений пострадали 19 человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает минздрав Нижегородской области.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщила и.о. регионального министра здравоохранения Елена Саксонова. По данным ТАСС, на месте происшествия работают сотрудники службы медицины катастроф.

«В основном речь идёт об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести», — пояснила Саксонова. По предварительной информации, в результате взрывов погибших нет, сообщило ГосНИИ «Кристалл». Службы предприятия эвакуировали персонал. «На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС», — отметили в НИИ, передает ТАСС.

Взрывы прогремели утром в субботу в цехе по производству тротила, он разрушен на площади 100 кв. м. В цехе в момент ЧП работали пять человек, по предварительной информации, их эвакуировали, они живы, сообщило предприятие. В результате взрывов разрушено административное здание.

Ранее в субботу сообщалось о двух взрывах на заводе «Кристалл». Был создан оперативный штаб. На место происшествия выехали замглавы Нижегородской области Дмитрий Краснов и руководитель регионального главка МЧС Валерий Синьков. Предварительной причиной взрывов назвали нарушение технологического процесса. Первоначально сообщалось о четверых пострадавших.