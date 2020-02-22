ИА «Ореанда-Новости». Впервые в российской судебной практике был отстранён от работы руководитель коллекторской организации. Обвинения были предъявлены из-за рассылки агентством сообщений с прямым угрозами и использованием нецензурной лексики должникам. Кроме того, фирмой использовались программы автодозвона.

Глава ООО «Проф коллекшн» отстранен от должности на шесть месяцев.

Расследование началось после подачи нескольких жалоб москвичей, заявивших о применении в их адрес недопустимого психологического давления. Что затем было подтверждено сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, что ранее фирма уже привлекалась к административной ответственности из-за аналогичных правонарушений.