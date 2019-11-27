Эксперт заявила, что ограничить употребление чая необходимо людям, у которые есть язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Этим людям нужно чай употреблять в ограниченных количествах в те моменты, когда случается обострение.То же самое, она советует тем, кто имеет повышенную кислотность желудка. По словам врача, чай способен раздражать слизистые пищеварительного тракта и вызывать изжогу.Также специалист заявила, что у тех, кто часто пьёт зеленый чай, могут образоваться камни, поскольку в зеленом чае немалое количество солей щавелевой кислоты.