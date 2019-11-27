27.11.2019, 15:37
Врач поделилась информацией о том, кому пить чай вредно
ИА «Ореанда-Новости» Марина Маниша, врач-диетолог, поделилась с "Аргументами и фактами" сведениями о том, кому вреден чай. Первым делом она отметила, что чай - это тонизирующий напиток. По её словам, он влияет по-разному на здоровье, всё зависит от генетики.
Эксперт заявила, что ограничить употребление чая необходимо людям, у которые есть язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Этим людям нужно чай употреблять в ограниченных количествах в те моменты, когда случается обострение.
То же самое, она советует тем, кто имеет повышенную кислотность желудка. По словам врача, чай способен раздражать слизистые пищеварительного тракта и вызывать изжогу.
Кроме того, она отметила, что в этом тонизирующем напитке есть кофеин. Он может спровоцировать расстройство нервной системы, а также вызвать головную боль.
Крепкий чай может привести к сильному выделение желудочного сока и учащенному сердцебиению. Поэтому его нельзя употреблять страдающим атеросклерозом и гипертонической болезнью.
Также специалист заявила, что у тех, кто часто пьёт зеленый чай, могут образоваться камни, поскольку в зеленом чае немалое количество солей щавелевой кислоты.
Эксперт заявила, что ограничить употребление чая необходимо людям, у которые есть язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Этим людям нужно чай употреблять в ограниченных количествах в те моменты, когда случается обострение.
То же самое, она советует тем, кто имеет повышенную кислотность желудка. По словам врача, чай способен раздражать слизистые пищеварительного тракта и вызывать изжогу.
Кроме того, она отметила, что в этом тонизирующем напитке есть кофеин. Он может спровоцировать расстройство нервной системы, а также вызвать головную боль.
Крепкий чай может привести к сильному выделение желудочного сока и учащенному сердцебиению. Поэтому его нельзя употреблять страдающим атеросклерозом и гипертонической болезнью.
Также специалист заявила, что у тех, кто часто пьёт зеленый чай, могут образоваться камни, поскольку в зеленом чае немалое количество солей щавелевой кислоты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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