ИА «Ореанда-Новости». Врач-аллерголог объяснил, чем опасна «марсианская» погода.

Об этом сообщают РИА Новости.

«Марсианской» ранее один из ведущих специалистов центра «Фобос» назвал погоду, которая установится в Москве. Она должна прийти в столицу вместе с похолоданием, ясным небом и большим количеством пыли в воздухе.

Аллерголог Владимир Болибок отметил, что такое сочетание содержит в себе опасность для аллергиков. Проблемы начнутся не из-за пыли, а из-за спор плесени, которые образуются из гниющей травы.

Процессы гниения начались в листьях и траве, которые остались с лета. обычно их прикрывал снег, однако в таких погодных условиях осадков пока ждать не приходится. Гниль подсыхает, и её споры поднимаются в воздух.



Врач предупредил больных об опасности и посоветовал более внимательно относиться к своему здоровью.