11.04.2020, 08:21
Врачей, которые борются с COVID-19, бесплатно разместят в 20 московских гостиницах
ИА «Ореанда-Новости». Мэрия Москвы договорилась с 20 гостиницами города о предоставлении мест для врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.
СМИ сообщают, что проживание и остальные услуги, в которое входит и питание, будут для врачей абсолютно бесплатными. Отмечается, что в этих отелях и гостиницах, в список которых входят «Marriott гранд отель» и «Тверская», будут использовать все средства дезинфекции, предписанные Роспотребнадзором. Регулярно будут проводить кварцевание и обрабатывать поверхности санитайзерами.
СМИ сообщают, что проживание и остальные услуги, в которое входит и питание, будут для врачей абсолютно бесплатными. Отмечается, что в этих отелях и гостиницах, в список которых входят «Marriott гранд отель» и «Тверская», будут использовать все средства дезинфекции, предписанные Роспотребнадзором. Регулярно будут проводить кварцевание и обрабатывать поверхности санитайзерами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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