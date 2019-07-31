Напомним, ранее Навального доставили в больницу из спецприёмника с сильным раздражением на шее и лице. Врачи в больнице посчитали, что это была аллергия. Однако личный врач политика заявила, что это реакция на воздействие химического вещества, которое вызвало отравление.Сейчас Токарев отметил, что лаборатория в НИИ отравляющих веществ не нашла. Он подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.