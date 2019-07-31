31.07.2019, 16:28
Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального
ИА «Ореанда-Новости». Экспертиза не выявили каких-либо отравляющих веществ в организме оппозиционера Алексея Навального, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главврача НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексея Токарева.
Напомним, ранее Навального доставили в больницу из спецприёмника с сильным раздражением на шее и лице. Врачи в больнице посчитали, что это была аллергия. Однако личный врач политика заявила, что это реакция на воздействие химического вещества, которое вызвало отравление.
Сейчас Токарев отметил, что лаборатория в НИИ отравляющих веществ не нашла. Он подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.
Напомним, ранее Навального доставили в больницу из спецприёмника с сильным раздражением на шее и лице. Врачи в больнице посчитали, что это была аллергия. Однако личный врач политика заявила, что это реакция на воздействие химического вещества, которое вызвало отравление.
Сейчас Токарев отметил, что лаборатория в НИИ отравляющих веществ не нашла. Он подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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