Об этом сообщила заведующая детской поликлиникой №17 Светлана Щербакова.По её словам, участились случаи обращения детей в медучреждения с признаками отравления. Дети любят пробовать на вкус снег и лёд. Но даже на самой чистой территории, например, в лесу, снег смешивается с грязью и землёй.Кроме этого, Светлана Щербакова отметила, что есть риск сильного нарушения работы кишечника.