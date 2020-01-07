07.01.2020, 13:32
Врачи предупредили об опасности употребления сосулек и снега
ИА «Ореанда-Новости». Врачи предупредили россиян об опасности употребления сосулек и снега. Об этом сообщила заведующая детской поликлиникой №17 Светлана Щербакова.
По её словам, участились случаи обращения детей в медучреждения с признаками отравления. Дети любят пробовать на вкус снег и лёд. Но даже на самой чистой территории, например, в лесу, снег смешивается с грязью и землёй. Поэтому риски отравления несовершеннолетних очень велики.
Кроме этого, Светлана Щербакова отметила, что есть риск сильного нарушения работы кишечника. А также, употребление снега может спровоцировать заболевания ротовой полости и носоглотки.
По её словам, участились случаи обращения детей в медучреждения с признаками отравления. Дети любят пробовать на вкус снег и лёд. Но даже на самой чистой территории, например, в лесу, снег смешивается с грязью и землёй. Поэтому риски отравления несовершеннолетних очень велики.
Кроме этого, Светлана Щербакова отметила, что есть риск сильного нарушения работы кишечника. А также, употребление снега может спровоцировать заболевания ротовой полости и носоглотки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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