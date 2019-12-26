26.12.2019, 22:34
Врачи Ставропольского края зафиксировали случай заболевания сибирской язвой
ИА «Ореанда-Новости». Врачи Ставропольского края зафиксировали случай заболевания сибирской язвой. Сотрудники местного отделения Роспотребнадзора не видят предпосылок для массового заражения, так как дом заражённой жительницы расположен обособлено от села.
Инцидент произошёл в среду, 25 декабря, в селе Подлужное на Ставрополе. Женщина была госпитализирована в местную больницу. В данный момент её здоровью ничего не угрожает. Медперсонал обеспечил россиянку всеми необходимыми лекарственными препаратами. По словам главы Ставропольского края Владимира Владимирова, в данный момент проводится расследование в отношении определения источника заражения. Люди, непосредственно контактирующие с заражённой, проходят медицинское обследование, но подобных жалом в медучреждения не поступало. В самом доме и на прилегающей территории была проведена дезинфекция.
Также Владимир Владимиров отметил, что в краевом отделение Министерства здравоохранение достаточно медикаментов, чтобы в случае эпидемии принять все необходимые меры для лечения заболевших россиян.
Инцидент произошёл в среду, 25 декабря, в селе Подлужное на Ставрополе. Женщина была госпитализирована в местную больницу. В данный момент её здоровью ничего не угрожает. Медперсонал обеспечил россиянку всеми необходимыми лекарственными препаратами. По словам главы Ставропольского края Владимира Владимирова, в данный момент проводится расследование в отношении определения источника заражения. Люди, непосредственно контактирующие с заражённой, проходят медицинское обследование, но подобных жалом в медучреждения не поступало. В самом доме и на прилегающей территории была проведена дезинфекция.
Также Владимир Владимиров отметил, что в краевом отделение Министерства здравоохранение достаточно медикаментов, чтобы в случае эпидемии принять все необходимые меры для лечения заболевших россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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