Сотрудники местного отделения Роспотребнадзора не видят предпосылок для массового заражения, так как дом заражённой жительницы расположен обособлено от села.Женщина была госпитализирована в местную больницу. В данный момент её здоровью ничего не угрожает. Медперсонал обеспечил россиянку всеми необходимыми лекарственными препаратами.. Люди, непосредственно контактирующие с заражённой, проходят медицинское обследование, но подобных жалом в медучреждения не поступало. В самом доме и на прилегающей территории была проведена дезинфекция.