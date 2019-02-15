ИА «Ореанда-Новости». 15 февраля на закрытом совещании по итогам уборки снега в Санкт-Петербурге временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов уволил трёх глав районов. В администрации города пояснили, что эти районы признали самыми неубранными от снега и наледи.

Под немилость руководителя попали главы администраций Василеостровского района Юлия Киселева, Красносельского района Виталий Черкашин и Центрального района Андрей Хлутков. Беглов посчитал, что они не справляются со своими обязанностями, поводом для лишения должностей послужили жалобы местных жителей на плохую уборку снега.

Сегодня на совещании Беглов принял их отставку. Совсем на улицу их не выгнали, а предложили остаться в Смольном и работать заместителями председателей различных комитетов.

Беглов также подписал решение о депремировании чиновников. Без премии остались главы районов, комитетов и он сам. Причина прежняя – жалобы петербуржцев на плохую уборку города во время снегопадов.



Беглов также объявил конкурс среди районов, он обозначил приз в 100 млн рублей. На заседании 15 февраля руководитель отметил, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. Поэтому каждому району предстоит создать собственную программу развития на ближайшие несколько лет. Эту программа должна быть понятна горожанам. Предложения от жителей районов будут собирать через МФЦ. Администрации предстоит общаться со своими жильцами: проводить с ними встречи с участием членов правительства. Район с лучшей программой развития получит из бюджета дополнительные 100 млн рублей на её реализацию, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Главу Фрунзенского района Петербурга Валерия Сапожникова уволили на прошлой неделе из-за трёхметровой сосульки. Она висела над аркой на Тамбовской улице, поблизости располагается важное культурное здание - Дом ветеранов. Эта ситуация возмутило Беглова.



9 февраля в городе прошёл субботник для госслужащих по уборке снега и наледи, на улицу с лопатами вышли чиновники, работники организаций, учебных учреждений, детских садов. Беглов также принял участие в субботнике (на фото).