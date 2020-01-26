ИА «Ореанда-Новости». Всемирный русский народный собор предложил поправки в Конституцию России.

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев заявил, что в преамбуле должна отражаться вера в бога, традиционность семейных отношений и ответственность государства за воспитание народа.

По мнению Малофеева, в Конституции не хватает «духа того, что мы называем семьёй». Традиционные нравственные ценности должны быть включены в преамбулу, также как и понятие «русский». Замглавы Собора считает, что нужно внести это понятие, «хотя бы в виде русского языка».

Кроме того, представитель ВРНС предложил включить в Конституцию веру в Бога, добро и справедливость. Он считает, что несмотря на то, что сейчас Россия «значится» светским государством, введение некоторых изменений в главный сборник законов страны поможет «восстановить тысячелетнюю преемственность страны».