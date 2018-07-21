ИА «Ореанда-Новости». Израильские ВС начали обстрел признанной террористической группировки ХАМАС, базирующейся в секторе Газа. Причиной атаки стало нападение на израильских офицеров.

Военные силы Израиля сообщают, что сейчас ведётся обстрел боевиков ХАМАС - группировки, признанной как террористическая. Нападение ведётся на сектор Газа, территорию, на которой базируется группировка. Сообщается, что такая атака стало ответной, причиной является нападение ранее боевиков ХАМАС на израильтян. С сектора Газа был открыт снайперский огонь по военным государства. О количестве пострадавших и их наличии информации нет.

По словам военных сил Израиля, ХАМАС решило обострить ситуацию и понесет ответственность за свои действия. Армия находится в повышенной готовности.

Местные издания сообщают, что среди членов группировки погибло уже несколько человек, точнее - не менее четырёх. Сам батальон террористов «Изз ад-Дин аль-Кассам» сообщил о том, что погибшие были участниками исламистского движения. На данный момент боевики сектора Газа проводят эвакуацию из зон обстрела. В то же время координатор ООН Николай Младенов пишет в своём Twitter о том, что вооруженные силы Израиля требует отступления членов ХАМАС. Причём требуется это сию секунду, а не завтра. Такие требования озвучил член ООН.

Сейчас политики и представители израильской армии собрали совет для того, чтобы оценить ситуацию и степень её опасности.



В частности, обсуждение проходит между Бенджамином Нетаньяху, премьер-министром государства, и Гади Айзенкотом, генералом-лейтенантом оборонной структуры страны. Они созвали высшее начальство министерства обороны и высокопоставленных чиновников в городе Тель-Авив.

С весны текущего года палестинцы организовали крупное движение в секторе Газа. Они требуют поддержать их права и вернуться на оккупированные земли Израиля. Помимо этого, участники движения требуют прекратить блокаду территорий сектора Газа. Однако военные Израиля утверждают, что такая блокада требуется для того, чтобы сдерживать деятельность преступной группировки.



