ИА «Ореанда-Новости». Верховный суд России признал законным отказ в регистрации оппозиционера Ильи Яшина кандидатом на выборах в Мосгордуму, пишет «Коммерсант».



В ВС отметили, что Яшину отказали в удовлетворении апелляции на решение Мосгорсуда, который ранее также признал законным отказ в регистрации.



Сообщается также, что ВС отклонил такие же жалобы и других незарегистрированных кандидатов, в частности, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса. А ранее ВС признал законным отказ в регистрации директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.