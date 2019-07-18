ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения привёл данные, в соответствии с которыми среди российских граждан всё шире распространяется скепсис в отношении высшего образования как обязательного условия для успешной карьеры.

В 2008 году половина россиян считали, что отсутствие вузовского диплома не означает, что человек окажется обречённым на низкооплачиваемую и непрестижную работу; теперь же этого мнения придерживаются уже 65 % опрошенных.

Сомнения на этот счёт в большей степени свойственны молодым людям – среди 18–24-летних 74 % респондентов заявили о завышенной значимости высшего образования.

В то же время в течение последних 3 лет среди россиян всё более популярным становится мнение о снижении доступности высшего образования. Сейчас 63 % респондентов считают, что оно становится менее доступным, тогда как в 2016 году их доля составляла лишь 53 %.