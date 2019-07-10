ИА «Ореанда-Новости» В Иркутской области все реки вернулись в привычные русла, в регионе отмечается стабильный спад уровня воды. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

К утру среды 10 июля в Тулуне подтоплены 190 домов, в которых живут 475 человек. Спасатели круглосуточно разбирают аварийные сооружения и очищают улицы от мусора.