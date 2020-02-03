ИА «Ореанда-Новости». Туроператоры заявили, что все российские организованные туристы вернулись из Китая, пишет «Коммерсант».



Всего, по данным на 27 января, в Китае было 5,6 тысяч туристов. Все они вернулись на родину.



Напомним, российские операторы вынуждено прекратили реализацию туров на китайский остров Хайнань из-за распространения коронавируса. Затраты на вывоз людей раньше срока и на компенсацию несостоявшегося отдыха ещё 25 тысяч клиентов оценивали в 850 миллионов рублей.