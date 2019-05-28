ИА «Ореанда-Новости» Крупные автопроизводители, в том числе Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar, сообщили в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, Федеральную службу безопасности, генеральному прокурору и в Высшую квалификационную коллегию судей, что против них применяются мошеннические схемы с участием судов Краснодарского края под видом рассмотрения исков о защите прав потребителей.

Представители автомобильных концернов утверждают, что четыре районных суда города Краснодара при возврате стоимости автомашин взыскивают с них суммы, во много раз превышающие первоначальную стоимость при реализации.

По утверждению автопроизводителей, истцы подают заявления в одни и те же суды в течение 15 дней после приобретения новой машины, ссылаясь на неисправности. Их интересы отстаивает местная организация – Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края. Судебные экспертизы проводят одни и те же лица. Ходатайства ответчиков отклоняются. Апелляционные жалобы рассматриваются краевым судом и не удовлетворяются.