ИА "Ореанда-Новости" Город Щёлково, расположенный в Московской области, стал следующим участником эстафеты в рамках проведения Всероссийского театрального марафона.

В прошлую среду в Щёлково прошла торжественная церемония передачи эстафеты. Символ передачи эстафеты в театральном марафоне до этого находился в театрах города Рязань. Представители Рязанского областного театра для детей и молодёжи поднялись на подмостки Щёлковского драматического театра для передачи статуэтки объявленного в России Года театра. Сама передача театрального символа происходила между двумя министрами культурных ведомств. Так рязанский министр культуры Виталий Попов вручил статуэтку всероссийского марафона ответственному за культуру Московской области чиновнику Нармин Ширалиевой. По словам Ширалиевой, жителям Московской области приятно наблюдать за складывающимися традициями прямо у них на глазах. Щёлковскому драматическому театру выпала огромная честь принимать участие в этом культурном событии всероссийского масштаба в стенах родного храма Мельпомены, заключил министр культуры Московской области.

В завершении мероприятия Рязанский государственный областной театр для детей и молодёжи представил зрителям постановку комедийного жанра под названием «№13» авторства Рэя Куни.

После Московской области Всероссийский театральный марафон подхватят театры города Владимира. Московский областной театр кукол совершит для этих целей поездку во Владимир.

Всероссийский театральный марафон является одним из крупных мероприятий, проводимых в рамках Года театра в России. В марафоне театральные организации всех российских регионов примут у себя символ марафона. Маршрут марафона проходит с востока на запад - в январе текущего года начался во Владивостоке, а завершится в городе Калининграде.