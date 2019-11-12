В тройку лидеров вошли страхи в отношении, которые составляют 68%, 63% и 58% соответственно. В прошлом месяце эти показатели были выше на 3-5%.Опрошенные указали, чтоВ целом, страхи населения России кардинально не изменились. Изменения наблюдаются в процентном соотношении показателей.В опросе участвовали россияне возрастом от 18 и старше.