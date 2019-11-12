12.11.2019, 11:34
ВЦИОМ определил новые страхи россиян в ноябре 2019 года
ИА «Ореанда-Новости». ВЦИОМ определил новые страхи россиян в ноябре 2019 года. По сравнению с октябрём, экономические страхи населения снизились.
В тройку лидеров вошли страхи в отношении социальной несправедливости, снижения доходов населения и отказа в оказании бесплатной медицинской помощи, которые составляют 68%, 63% и 58% соответственно. В прошлом месяце эти показатели были выше на 3-5%.
Опрошенные указали, что не сильно боятся потерять работу, увеличения преступности и наступления международных конфликтов.
В целом, страхи населения России кардинально не изменились. Изменения наблюдаются в процентном соотношении показателей.
В опросе участвовали россияне возрастом от 18 и старше.
В тройку лидеров вошли страхи в отношении социальной несправедливости, снижения доходов населения и отказа в оказании бесплатной медицинской помощи, которые составляют 68%, 63% и 58% соответственно. В прошлом месяце эти показатели были выше на 3-5%.
Опрошенные указали, что не сильно боятся потерять работу, увеличения преступности и наступления международных конфликтов.
В целом, страхи населения России кардинально не изменились. Изменения наблюдаются в процентном соотношении показателей.
В опросе участвовали россияне возрастом от 18 и старше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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