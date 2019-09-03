ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос граждан, касающийся террористических угроз.

Около 38 % граждан полагают, что в последнее время угроза миру со стороны международного терроризма стала меньше. Отмечается, что полученный результат существенно превышает данные 2011 года, когда он составлял 14 %. Об усилении угрозы заявили 30 % опрошенных (в 2011 году – 34 %). 22 % респондентов не заметили изменений в этом отношении.

Что касается источников террористических угроз, 15 % россиян назвали США, 11 % – запрещённую в России террористическую организацию «Исламское государство», 8 % – другие исламские группировки, ещё 8 % указали на украинских националистов. При этом почти 8 % опрошенных считают, что террористической угрозы в отношении граждан России не существует.