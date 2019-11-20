По словам Федорова, по данным исследования, люди опасаются, что начнут получать на 20 процентов меньше, если будет сокращён один рабочий день. Представитель ВЦИОМ заявил, что людям нужна работа. Также он сказал о том, что россияне хотят работу с достойной оплатой.Первый раз о том, что можно будет в будущем ввести четырёхдневную рабочую недель, было заявлено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в начале июня. Тогда Федерация независимых профсоюзов России поддержала сокращение рабочей недели, если при этом будет сохранена оплата труда.