20.11.2019, 14:03
ВЦИОМ выяснил, почему жители России опасаются сокращения рабочей недели
ИА «Ореанда-Новости» Генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым было сказано о том, что жители РФ боятся того, что сократят рабочую неделю до четырёх дней, потому что это может привести к сокращению зарплаты.
По словам Федорова, по данным исследования, люди опасаются, что начнут получать на 20 процентов меньше, если будет сокращён один рабочий день. Представитель ВЦИОМ заявил, что людям нужна работа. Также он сказал о том, что россияне хотят работу с достойной оплатой.
Первый раз о том, что можно будет в будущем ввести четырёхдневную рабочую недель, было заявлено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в начале июня. Тогда Федерация независимых профсоюзов России поддержала сокращение рабочей недели, если при этом будет сохранена оплата труда.
По словам Федорова, по данным исследования, люди опасаются, что начнут получать на 20 процентов меньше, если будет сокращён один рабочий день. Представитель ВЦИОМ заявил, что людям нужна работа. Также он сказал о том, что россияне хотят работу с достойной оплатой.
Первый раз о том, что можно будет в будущем ввести четырёхдневную рабочую недель, было заявлено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в начале июня. Тогда Федерация независимых профсоюзов России поддержала сокращение рабочей недели, если при этом будет сохранена оплата труда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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