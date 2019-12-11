11.12.2019, 14:31
Введение электронных трудовых книжек было одобрено в Совете Федерации
ИА «Ореанда-Новости». В среду на заседании Совета Федерации был одобрен закон об электронных трудовых книжках в РФ. С началом 2020 года закон обретает силу.
Пакет законопроектов, в которых изложено о введении электронных трудовых книжек, российское правительство в Госдуму внесло в июле. Изменения будут внесены в КоАП, в федеральный закон "Об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования", а также в Трудовой кодекс РФ.
Устанавливаются поправками в российский Трудовой кодекс способы получения сведений в электронном виде или на бумажном носителе работником. Согласно поправкам, получить их станет возможным в ПФР, у работодателя, а также в многофункциональном центре предоставления муниципальных и государственных услуг.
Если работник выявит неполную или неверную информацию о представленных работодателем для хранения в ПФР сведениях о трудовой деятельности, он в праве сделать письменное заявление о том, чтобы работодатель дополнил или исправил такие сведения и представил их в ПФР для хранения. Работодатель обязан в таком случае выполнить требования работника.
Пакет законопроектов, в которых изложено о введении электронных трудовых книжек, российское правительство в Госдуму внесло в июле. Изменения будут внесены в КоАП, в федеральный закон "Об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования", а также в Трудовой кодекс РФ.
Устанавливаются поправками в российский Трудовой кодекс способы получения сведений в электронном виде или на бумажном носителе работником. Согласно поправкам, получить их станет возможным в ПФР, у работодателя, а также в многофункциональном центре предоставления муниципальных и государственных услуг.
Если работник выявит неполную или неверную информацию о представленных работодателем для хранения в ПФР сведениях о трудовой деятельности, он в праве сделать письменное заявление о том, чтобы работодатель дополнил или исправил такие сведения и представил их в ПФР для хранения. Работодатель обязан в таком случае выполнить требования работника.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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