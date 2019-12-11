Пакет законопроектов, в которых изложено о введении электронных трудовых книжек, российское правительство в Госдуму внесло в июле. Изменения будут внесены в КоАП, в федеральный закон "Об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования", а также в Трудовой кодекс РФ.Если работник выявит неполную или неверную информацию о представленных работодателем для хранения в ПФР сведениях о трудовой деятельности, он в праве сделать письменное заявление о том, чтобы работодатель дополнил или исправил такие сведения и представил их в ПФР для хранения. Работодатель обязан в таком случае выполнить требования работника.