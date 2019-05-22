ИА «Ореанда-Новости» Для управлений внутриполитического блока администрации президента России введены шесть ключевых показателей эффективности (англ.: key performance indicators (КPI)) – показатели, касающиеся снижения уровня протестного потенциала, обеспечения общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах, повышения доли проактивной патриотически настроенной молодёжи, повышения уровня социального оптимизма, доверия к власти и выборам.

KPI будут оцениваться раз в год. Их значения устанавливаются в основном на основе результатов социологических опросов населения. Их будут проводить в первую очередь Всероссийский центр изучения общественного мнения и фонд «Общественное мнение». Некоторые исследования будут осуществляться сотрудниками службы специальной связи и информации Федеральной службой охраны РФ.