ИА «Ореанда-Новости» . Воздушно-космические силы России и ВВС Китая впервые провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.. В ведомстве подчеркнули, что

«Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран», — отметили в Минобороны, пишет «РИА Новости».

Ранее во вторник администрация президента Южной Кореи выразила протест из-за инцидента с самолётом ВКС России, который якобы нарушил воздушное пространство республики. Там подчеркнули, что воспринимают ситуацию «очень серьёзно».

23 июля, агентство Yonhaр сообщило, что южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы дважды вторгся в воздушное пространство страны в районе островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Территорию считают спорной Токио и Сеул.

В Минобороны опровергли информацию Сеула о якобы нарушении российскими самолётами границ Южной Кореи. Там отметили, что Ту-95МС проводили патрулирование над Японским морем, не отклоняясь от маршрута, утверждённого в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто. Более того, по информации ведомства, южнокорейские истребители F-16 осуществляли непрофессиональные манёвры над Японским морем, создавая угрозу безопасности российским стратегическим ракетоносцам. Этот нцидент уже осудили в Китае и Японии, передает Reuters.