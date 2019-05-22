22.05.2019, 19:58
Вячеслав Фетисов назначен глобальным послом Специальной Олимпиады
ИА "Ореанда-Новости" Звезда советского хоккея Вячеслав Фетисов удостоился чести выступить глобальным послом Специальной Олимпиады. Супруга спортсмена Ладлена Фетисова разделила с ним эту почётную миссию.
61-летний спортсмен признался журналистам, что испытывает гордость наложенной на него функцией. Фетисов занимает пост специального представителя Государственной Думы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта, поэтому для него крайне важно представить Россию на Специальной Олимпиаде как одно из самых гуманных государств в мире.
Супруга легенды советского хоккея, мастер спорта по художественной гимнастике Ладлена Фетисова не случайно также выбрана глобальным послом данного спортивного состязания - она более 15 лет работает в области организации мероприятий для детей с ментальными нарушениями.
Пара Фетисовых - первые глобальные послы из России, они находятся в одном ряду с 23-кратным олимпийским чемпионом, американским пловцом Майклом Фелпсом и княгиней Монако Шарлен, которая также в прошлом была профессиональной пловчихой.
Специальная Олимпиада (Special Olympics International) — международная организация, занимающаяся вопросами организации спортивных мероприятий для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Олимпиада является основным организатором Всемирной Специальной Олимпиады, проводящейся каждые 4 года. Специальная Олимпиада получила своё развитие в России с 1990-х годов. В текущем году спортивное мероприятие прошло в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Российские представители выступили достойно на этой Олимпиаде.
61-летний спортсмен признался журналистам, что испытывает гордость наложенной на него функцией. Фетисов занимает пост специального представителя Государственной Думы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта, поэтому для него крайне важно представить Россию на Специальной Олимпиаде как одно из самых гуманных государств в мире.
Супруга легенды советского хоккея, мастер спорта по художественной гимнастике Ладлена Фетисова не случайно также выбрана глобальным послом данного спортивного состязания - она более 15 лет работает в области организации мероприятий для детей с ментальными нарушениями.
Пара Фетисовых - первые глобальные послы из России, они находятся в одном ряду с 23-кратным олимпийским чемпионом, американским пловцом Майклом Фелпсом и княгиней Монако Шарлен, которая также в прошлом была профессиональной пловчихой.
Специальная Олимпиада (Special Olympics International) — международная организация, занимающаяся вопросами организации спортивных мероприятий для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Олимпиада является основным организатором Всемирной Специальной Олимпиады, проводящейся каждые 4 года. Специальная Олимпиада получила своё развитие в России с 1990-х годов. В текущем году спортивное мероприятие прошло в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Российские представители выступили достойно на этой Олимпиаде.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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