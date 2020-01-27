27.01.2020, 16:53
Выдача материнского капитала продлена до 2026 года
ИА «Ореанда-Новости». Материнский капитал будет выдаваться до 2026 года включительно. Подобное поручение озвучил Владимир Путин сегодня, 27 января. Изменения должны быть внесены в соответствующий закон до 15 апреля 2020 года.
Стоит отметить, что данное новшество будет касаться и материнского капитала на первого ребёнка. По поручению Владимира Путина с 2020 года государство будет выплачивать маткапитал на первенца в сумме 466 617 рублей. Сумма капитала на второго ребёнка будет увеличена на 150 тысяч рублей. Новшества должны быть разработаны и внесены в законодательство России до июля 2020 года.
Стоит отметить, что данное новшество будет касаться и материнского капитала на первого ребёнка. По поручению Владимира Путина с 2020 года государство будет выплачивать маткапитал на первенца в сумме 466 617 рублей. Сумма капитала на второго ребёнка будет увеличена на 150 тысяч рублей. Новшества должны быть разработаны и внесены в законодательство России до июля 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии