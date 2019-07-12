ИА «Ореанда-Новости» Московский окружной военный суд вынес приговор сторонникам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в России), которые были признаны виновными в крушении поезда «Сапсан» в 2017 году. Семь экстремистов, выходцы из Таджикистана, были приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 21 года.

13 июля 2017 года группа террористов из «Исламского государства» установила на железнодорожных путях металлическую конструкцию, в которую врезался скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. К счастью, жертв не было. Пять вагонов получили повреждения. Ущерб от террористического акта был оценён в 55 миллионов рублей.