ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ провели исследование удовлетворенности жизнью российских граждан, которое затронуло 78 городов с населением свыше 250 тысяч человек.

Лидером рейтинга стал Владивосток, в котором доля довольных жизнью составляет 87 %. Далее следуют Томск (86 %) и Липецк (85 %).

Среди наиболее недовольных оказались жители Воронежа (70 % удовлетворённых обстоятельствами своей жизни), Хабаровска (69 %) и Владикавказа (63 %). После них расположились Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала.

В столице России показатель удовлетворённости зарегистрирован на достаточно высоком уровне – 82 %.