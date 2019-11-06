Выяснилось, что на старость откладывают лишь 8,3 % из числа опрошенных. Примерно 16,3 % респондентов заявили, что делают сбережения, когда у них появляются свободные деньги. 36,9 % сказали, что у них есть желание откладывать деньги, но пока у них нет такой возможности.Также стало известно, что 39 % опрошенных откладывают деньги, используя накопительный счёт или депозит. Исследования проводили в 14 больших городах РФ. На вопросы отвечали пользователи, которым от 20 до 50 лет.