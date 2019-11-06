06.11.2019, 09:18
Выяснилось, что у большинства жителей РФ нет накоплений
ИА «Ореанда-Новости»Три из четырёх россиян, которые живут в больших городах, не занимаются откладыванием денег на будущую пенсию. Это выяснилось после проведения опроса, организованном "Райффайзенбанком". Об этом пишет издание РБК.
Выяснилось, что на старость откладывают лишь 8,3 % из числа опрошенных. Примерно 16,3 % респондентов заявили, что делают сбережения, когда у них появляются свободные деньги. 36,9 % сказали, что у них есть желание откладывать деньги, но пока у них нет такой возможности.
Также стало известно, что 39 % опрошенных откладывают деньги, используя накопительный счёт или депозит. Исследования проводили в 14 больших городах РФ. На вопросы отвечали пользователи, которым от 20 до 50 лет.
Выяснилось, что на старость откладывают лишь 8,3 % из числа опрошенных. Примерно 16,3 % респондентов заявили, что делают сбережения, когда у них появляются свободные деньги. 36,9 % сказали, что у них есть желание откладывать деньги, но пока у них нет такой возможности.
Также стало известно, что 39 % опрошенных откладывают деньги, используя накопительный счёт или депозит. Исследования проводили в 14 больших городах РФ. На вопросы отвечали пользователи, которым от 20 до 50 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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