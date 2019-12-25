25.12.2019, 08:56
Вызволенных из "китовой тюрьмы" моржей отправили на Крымский полуостров
ИА «Ореанда-Новости». В Крым отвезли моржей, которые ранее находились в "китовой тюрьме" в Приморье. Моржи были проданы ООО "Акватория". Об этом заявлено организацией "Эковахта Сахалина". Информацию РИА Новости была предоставлена Дмитрием Лисицыным, возглавляющим эту организацию.
Ранее РИА Новости представителем Росприроднадзора было заявлено, что компаниями "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ" были пойманы и проданы компании "Акватория" несколько детёнышей моржей. Заявлено, что компания "Акватория" попросила разрешения у Росприроднадзора на то, чтобы отправить животных из России в КНР. Возраст моржей на момент их отлова не должен был превышать 10 месяцев.
О законности добычи моржей в Росрыболовство ведомство направило запрос. Представителем ООО "Акватория" была подтверждена информационному агентству информация о том, что были закуплены моржата, и об ожидании разрешения на их вывоз от Росприроднадзора. Позже в ведомстве заявили, что не дали соответствующего разрешения.
В прокуратуре заявили, что в конце ноября моржей на самолёте перевезли в город Ялту и передали ООО "Акватория". Также в прокуратуре рассказали,что моржей выловили незаконно.
Ранее РИА Новости представителем Росприроднадзора было заявлено, что компаниями "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ" были пойманы и проданы компании "Акватория" несколько детёнышей моржей. Заявлено, что компания "Акватория" попросила разрешения у Росприроднадзора на то, чтобы отправить животных из России в КНР. Возраст моржей на момент их отлова не должен был превышать 10 месяцев.
О законности добычи моржей в Росрыболовство ведомство направило запрос. Представителем ООО "Акватория" была подтверждена информационному агентству информация о том, что были закуплены моржата, и об ожидании разрешения на их вывоз от Росприроднадзора. Позже в ведомстве заявили, что не дали соответствующего разрешения.
В прокуратуре заявили, что в конце ноября моржей на самолёте перевезли в город Ялту и передали ООО "Акватория". Также в прокуратуре рассказали,что моржей выловили незаконно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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