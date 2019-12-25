В Крым отвезли моржей, которые ранее находились в "китовой тюрьме" в Приморье. Моржи были проданы ООО "Акватория". Об этом заявлено организацией "Эковахта Сахалина". Информацию РИА Новости была предоставлена Дмитрием Лисицыным, возглавляющим эту организацию.О законности добычи моржей в Росрыболовство ведомство направило запрос. Представителем ООО "Акватория" была подтверждена информационному агентству информация о том, что были закуплены моржата, и об ожидании разрешения на их вывоз от Росприроднадзора. Позже в ведомстве заявили, что не дали соответствующего разрешения.В прокуратуре заявили, что в конце ноября моржей на самолёте перевезли в город Ялту и передали ООО "Акватория". Также в прокуратуре рассказали,что моржей выловили незаконно.