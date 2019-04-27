ИА «Ореанда-Новости» При взрыве бытового газа в частном доме в Хасавюрте пострадали шесть человек, в том числе трое детей и две беременные женщины. О происшествии сообщают РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Взрыв произошёл ночью, пятеро пострадавших госпитализированы в ожоговый центр в Махачкале, рассказал представитель минздрава. По словам специалистов, состояние одного ребёнка и беременной девушки оценивается, как тяжёлое. Ещё три женщины находятся в состоянии средней тяжести.