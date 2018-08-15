ИА «Ореанда-Новости» . Официальные представители компании WhatsApp заявили о том, что специальные службы получат полный доступ ко всем чатам и перепискам в мессенджере.

Стало известно, что приказ о новом подходе к защите персональных данных пришел свыше. Компания Facebook выдало данное распоряжение после запроса от правительства Соединенных Штатов Америки.



Напомним, что организация Facebook обладает финансовым контролем над сервисом WhatsApp.

Марк Цукерберг, владелец и основатель Facebook, заявил, что компания выполнит требования американского правительства, упразднив систему сквозного шифрования данных в мессенджере.

Сообщается, что уже в 2019 году выйдет новая версия приложения с ослабленным методом шифрования. Своеобразные прорехи в системе безопасности данных позволят специальным службам получить доступ к страничкам и личной информации любого пользователя. По официальным документам, снятие шифрования связано с обеспечением противодействия терроризму и предупреждения действий от психически нездоровых людей, которые могут нанести вред окружающим.

Напомним, что за последние несколько месяцев в сервисе WhatsApp был анонсирован ряд изменений. В частности объявили, что за некоторые сообщения в мессенджере придется платить.



Речь идет лишь о бизнес-пользователях, которые рассылают своим клиентам сообщения, содержащие рекламу. Представители WhatsApp в официальном блоге заявили, что сообщения будут крайне дешевыми, но их стоимость будет зависеть от стран отправителя и получателя.

Представители компании заявили, что данные ограничения вводятся с целью предотвращения распространения навязчивой рекламы в мессенджере. Бизнес-пользователи будут более избирательны в отправке сообщений, так как платить за это придется из своего кармана. Также ожидается введение ряда функций, которые облегчат взаимодействие клиентов и компаний через WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в сервисе WhatsApp уже была обнаружена уязвимость, с помощью которой хакеры и мошенники могут получить доступ к личным перепискам пользователей. Речь идет о перехвате входящих и исходящих сообщений и их редактирование, в обход системы безопасности.



Зафиксировать подобные изменения практически не представляется возможным.

В связи с этим, руководству Facebook надо продумать политику, продвигаемую в мессенджере, когда обеспечит сохранение аудитории сервиса WhatsApp.